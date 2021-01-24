النيابة تطلب التحريات فى انقلاب سيارة نقل بالأوتوستراد

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بطلب تحريات المباحث حول واقعة انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق الأوتوستراد.وكانت قد انقلبت سيارة من النقل الثقيل علي طريق الأوتوستراد المتجه إلى حلوان و15 مايو بمحافظة القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن السيارة كانت تسير بسرعة زائدة مع وجود الشبورة، فوقع الحادث، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.