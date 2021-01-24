نسبة نجاح جراحات القلب بمنظومة التأمين الصحي تتجاوز الـ98%

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استخدام أحدث التقنيات الحديثة في علاج الأمراض المختلفة، وفقًا للأدلة الإرشادية والبرتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا، مشيرًا إلى أن تطبيق ذلك يرفع نسب نجاح الإجراءات الطبية ما يحقق رضاء المنتفعين.وقال «السبكي»، في بيان اليوم الأحد، إن القيادة السياسية توفير كافة سبل الدعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل ما أهلها لأن تكون متسلحة بأحدث التقنيات العالمية لعلاج الأمراض المختلفة، خاصة التخصصات الدقيقة مثل جراحات القلب التي بلغت نسب نجاحها 98%.وأوضح أن الهيئة تنتهج سياسات استقطاب الخبراء الدوليين في كافة التخصصات الطبية، وتابع: نهتم بالتعاون مع الخبراء الأجانب في كافة التخصصات الطبية للإطلاع علي جديدها؛ بهدف تعليم الكوادر الطبية محليا وتدريبهم علي التدخلات الطبية والعلاجية والتشخيصية، في إطار الاهتمام الكامل بمنظومة التعليم الطبي المستمر ما يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة تتناسب مع معاير تقديم الخدمات لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي ترتكز علي مقومات استغلال التكنولوجيا بهدف رضاء المنتفع.ولفت إلى أنه رغم وجود جائحة كورونا لم تقف للحظة منظومة التدريب والتعليم لكافة الكوادر الطبية بالهيئة مستغلين المنصات الإلكترونية، وكافة سبل التعليم عن بعد لرفع كفاءة الطواقم الطبية لأداء خدمات بأعلى مستويات الجودة.وتابع «على سبيل المثال لا الحصر نقوم بتوفير خدمات العلاج المزمن للشرايين التاجية باستخدام التقنيات والأجهزة الحديثة، ومستمرون في التدريب على كيفية استغلال أدق وسائل التشخيص والتقييم والتصوير الطبي في علاج الحالات المعقدة من هذا المرض»، مضيفًا أنه «تم عمل ورشة عمل بمستشفى النصر التخصصي، ضمت نخبة من الأطباء من داخل الهيئة وخارجها بالجامعات المختلفة، بالإضافة إلى البروفسير الفريدو جلاسي من أكبر خبراء العالم في مجال القسطرة التداخلية والانسداد المزمن والرئيس الأسبق للجمعية الأوربية للانسداد المزمن للشرايين التاجية».