تسليم هارب من المؤبد لمباحث تنفيذ الأحكام بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، تسليم هارب من حكم بالاشغال الشاقة لمباحث تنفيذ الأحكام.كانت تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض على مسجل خطر، هارب من حكم جنائي ومحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.وردت معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها هروب المدعو "سيد عبد الرحيم كامل"، 24 سنة، سائق، ومقيم شارع الصعايدة، عرب راشد حلوان، من تنفيذ حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في القضية رقم 15674 لسنة 2020 جنايات مخدرات.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتم اتخاذ كافة الاجراظات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.