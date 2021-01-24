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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سر تتبع البنتاجون للأمريكيين دون أمر قضائي

الأحد 24/يناير/2021 - 10:34 ص
البنتاجون
البنتاجون
منار احمد
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"اليوم الأحد، أن دائرة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية كانت تشتري قواعد بيانات لمعلومات حول مواقع وتحركات الأمريكيين والأجانب لعدة سنوات، دون أمر قضائي.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد استندت إلى وثائق تم تقديمها استجابة لطلب من السيناتور، رون وادن.

وبحسب الوثائق، قام موظفو قسم الاستخبارات بالوزارة، في إطار خمسة تحقيقات في العامين ونصف العام الماضيين، بتتبع تحركات الأمريكيين باستخدام قاعدة بيانات تم شراؤها من شركات الهواتف التي تحتفظ بقاعدة بيانات مستخدمي الهواتف الذكية.

ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فإن هذا التصرف يكشف عن ثغرة في القانون الأمريكي، رغم أن السلطات مطالبة بالحصول على أمر قضائي قبل إجبار شركات الهواتف الذكية على الكشف عن بيانات ومواقع مستخدميها.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن السلطات الأمريكية تستخدم أحيانا مثل هذه البيانات لأغراض إنفاذ القانون "على أراضي الدولة"، خاصة فيما يتعلق بتحقيقات حول المهاجرين على أراضيها.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن دائرة استخبارات وزارة الدفاع "يبدو أنها تشتري بشكل أساسي وتستخدم بيانات لتتبع الأجانب في الخارج لاكتشاف التهديدات، التي تتعرض لها القوات الأمريكية المتمركزة في دول أخرى.

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