رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تاجر من كفر الشيخ يستغيث: استغلوا إعاقتي وسرقوا محلي أمام عيني

الأحد 24/يناير/2021 - 10:33 ص
جريدة الدستور
عمرو الشامي
طباعة
تعرض رشاد تاج الدين، أحد أهالي قرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ والمصاب بشلل نصفي، للسرقه على يد أحد أهالي القرية ممن تجردوا من إنسانيتهم، فاستغل السارق عدم قدرة رشاد على الحركة للحاق، وسرقه في وضح النهار.

ويسرد رشاد تاج الدين لـ"الدستور" كواليس الجريمة التي تعرض لها خلال حديثه قائلا: تعرضت للشل نصفي منذ صغري ومن وقتها وأنا لا أقوى على الحركة نهائيا وأصبحت من وقتها حبيس المنزل وليس لي مصدر دخل، ففكرت في إنشاء محل ملابس صغير حسب إمكانياتي لكي أستطيع أن أوفر نفقاتي، ولكن للأسف ذات يوم وأنا في المحل دخل علي أحد الشباب بالقرية وقام بفتح "درج المكتب" الذي أضع فيه المال وأخذ مبلغ مقداره 11 ألف جنيه كنت سأشتري بهم بضاعة جديدة للمحل وفر هاربا.

وتابع: أنني كنت أرى الشاب وهو يأخذ أموالي ولكن لم أستطيع أن أتحرك وهو يأخذ أموالي وهو ينظر إلي مستغلا إعاقتي في عدم اللحاق به، وعلى الفور قمت بتحرير محضر يحمل الرقم 17815 جنح مركز كفر الشيخ، ولكن للأسف لم يتحرك أحد للإتيان بحقي حتى الآن والسارق حر طليق ويأتي أمام منزلي ويقوم بأعمال استفزازية، وهو ما تسبب في مرضي نفسيا لإحساسي بالعجز عن الإتيان بحقي وعن تقاعس الجميع لمساعدتي.

ووجه الشاب المعاق استغاثة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، لسرعة ضبط الجاني الذي يتباهى بالإفلات من العقاب وحتى الآن مازال يقوم بالسرقه أيضا، مطالبا بالإتيان بحقه في أسرع وقت وتحقيق العدالة الناجزة.

موضوعات متعلقة

موعد امتحانات نصف العام 2021

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

مصرع وإصابة 4 أشقاء في حادث انقلاب سيارة بمطروح

الصور

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يعاين 7 قرى لتطويرها بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

بعد زلزال المحيط.. تحذير «تسونامي» خاطئ يُثير الذعز في تشيلي

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

عن دار إضافة.. «الحاجر» متوالية قصصية جديدة لأشرف التعلبي

حكاية صورة.. ما بين «عطيات والنحاس» تاريخ من السينما التسجيلية

دار النخبة تطرح رواية «الصدفة المتوفية» لـ إيمان المشهوري

مناقشة كتاب «ديوان الخط العربي في سورية» بمكتبة الإسكندرية