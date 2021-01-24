تاجر من كفر الشيخ يستغيث: استغلوا إعاقتي وسرقوا محلي أمام عيني

تعرض رشاد تاج الدين، أحد أهالي قرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ والمصاب بشلل نصفي، للسرقه على يد أحد أهالي القرية ممن تجردوا من إنسانيتهم، فاستغل السارق عدم قدرة رشاد على الحركة للحاق، وسرقه في وضح النهار.ويسرد رشاد تاج الدين لـ"الدستور" كواليس الجريمة التي تعرض لها خلال حديثه قائلا: تعرضت للشل نصفي منذ صغري ومن وقتها وأنا لا أقوى على الحركة نهائيا وأصبحت من وقتها حبيس المنزل وليس لي مصدر دخل، ففكرت في إنشاء محل ملابس صغير حسب إمكانياتي لكي أستطيع أن أوفر نفقاتي، ولكن للأسف ذات يوم وأنا في المحل دخل علي أحد الشباب بالقرية وقام بفتح "درج المكتب" الذي أضع فيه المال وأخذ مبلغ مقداره 11 ألف جنيه كنت سأشتري بهم بضاعة جديدة للمحل وفر هاربا.وتابع: أنني كنت أرى الشاب وهو يأخذ أموالي ولكن لم أستطيع أن أتحرك وهو يأخذ أموالي وهو ينظر إلي مستغلا إعاقتي في عدم اللحاق به، وعلى الفور قمت بتحرير محضر يحمل الرقم 17815 جنح مركز كفر الشيخ، ولكن للأسف لم يتحرك أحد للإتيان بحقي حتى الآن والسارق حر طليق ويأتي أمام منزلي ويقوم بأعمال استفزازية، وهو ما تسبب في مرضي نفسيا لإحساسي بالعجز عن الإتيان بحقي وعن تقاعس الجميع لمساعدتي.ووجه الشاب المعاق استغاثة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، لسرعة ضبط الجاني الذي يتباهى بالإفلات من العقاب وحتى الآن مازال يقوم بالسرقه أيضا، مطالبا بالإتيان بحقه في أسرع وقت وتحقيق العدالة الناجزة.