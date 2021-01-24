بعد تصدرها الترند.. ريهام حجاج في أجمال إطلالتها

تصدرت الفنانة ريهام حجاج ترند محركات البحث جوجل، بعد أن احتفلت بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ونشرت مجموعة من الصور الجريئة التي صاحبتها قبلات.ملابسهاوتعبر ريهام حجاج واحدة من أيقونات الموضة في السينما المصرية، حيث إنها تتميز دائما بإطلالتها البسيطة والجريمة، دائمًا ما تختار الملابس العصرية الكاجوال، التي تجمع بين الأناقة والبساطة في آن، كما أنها تركز بشكل كبير على القصات التي تبرز أنوثتها وتعكس شخصيتها المتجددة، خاصة من ناحية الألوان التي تختارها.تسريحات شعرهادائمًا ما تطل الفنانة ريهام حجاج بالشعر الكيرلي، وتفضل دائما لون الشعر الذهبي الذي يظهر جمالها.ونصحبكم مع مجموعة من أجمل إطلالات الفنانة ريهام حجاج.