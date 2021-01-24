رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول كبير: هناك مخطّط لإسقاط لبنان وتهجير سكّانه الأصليين

الأحد 24/يناير/2021 - 10:28 ص
لبنان
لبنان
وكالات
طباعة
كشف مسؤول سياسي برلماني كبير عن أن هناك مخطّطًا كبيرًا لإسقاط لبنان وانهياره وتهجير سكّانه الأصيلين.

وقال المسؤول، لصحيفة "الديار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأحد،:"أنا لم أعد أفهم لماذا يجري تعطيل الحلول في لبنان، بل أفهم أن هناك مخطّطًا كبيرًا لإسقاط لبنان وانهياره وتهجير سكّانه الاصليين واختصار الحكم والسلطة ببضعة شخصيات على أساس أن الأزمة ستكبر وتصبح خطيرة ويدخل لبنان في النفق المظلم".

وأضاف: "لقد سقطت حكومة حسان دياب بعد انفجار المرفأ الرهيب، وطالب الجميع بالتحقيق حتى تمّ تعيين محقّق عدلي القاضي فادي صوان وعندما وصل الأمر إلى بداية اكتشاف الحقائق والتحقيق مع كبار المسؤولين عن الانفجار في مرفأ بيروت، تمّ سحب الملف من المحقق العدلي".

وأشار إلى أنه "جرى قطع الطريق على كشف الحقيقة لأن معظم الطبقة السياسية وليست كلّها لا تريد بدء محاكمة أركانها أي أركان الطبقة السياسية وعندها ستبدأ الفضائح تظهر ويسقط ثلثي الطبقة السياسية بعد انكشاف الفضائح المالية والصفقات واستغلال النفوذ ويحصل تغيّر جذريّ في لبنان".

وتحدث عن إسقاط المبادرة الفرنسية ومبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبــي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وضعوا بتصرّف لبنان 35 مليار دولار والمسؤولون يعرفون ذلك ويعطّلون الحلول.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 4 أشقاء في حادث انقلاب سيارة بمطروح

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 98.7 مليون

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة

الصور

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يعاين 7 قرى لتطويرها بدمياط

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

بعد زلزال المحيط.. تحذير «تسونامي» خاطئ يُثير الذعز في تشيلي

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

عن دار إضافة.. «الحاجر» متوالية قصصية جديدة لأشرف التعلبي

حكاية صورة.. ما بين «عطيات والنحاس» تاريخ من السينما التسجيلية

دار النخبة تطرح رواية «الصدفة المتوفية» لـ إيمان المشهوري

مناقشة كتاب «ديوان الخط العربي في سورية» بمكتبة الإسكندرية