أفغانستان: مقتل وإصابة 3 أشخاص بينهم مسئول بالبنك المركزي بانفجار عبوة ناسفة

أعلن البنك المركزي في أفغانستان، مقتل حارس شخصي وإصابة رئيس إدارة تسوية المنازعات بالبنك وسائقه، وذلك في انفجار وقع منذ ساعات بكابول.ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد، عن البيان الصادر عن البنك قوله "إن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة والربع صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد في منطقة "شاه شهيد" بكابول، حيث تم استهداف السيارة المدرعة التي كانت تقل رئيس إدارة تسوية المنازعات بالبنك عبد الله دوراني بعبوة ناسفة.ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.