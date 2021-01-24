الصين: إنقاذ 11 عاملا من المحاصرين في منجم منذ أسبوعين

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، إنقاذ 11 عاملا من المحاصرين في منجم منذ أسبوعين.وكان رجال الإنقاذ، قد أعلنوا صباح اليوم الأحد، نقلهم إلى مكان آمن شخصا من عمال المناجم ظل محاصرا على عمق 600 متر تحت الأرض منذ أسبوعين، بعد انفجار في منجم ذهب في مقاطعة شاندونج شرقي الصين.وأصبح العامل، هو أول من يتم إنقاذه من إجمالي 22 شخصا من عمال المناجم حوصروا منذ 10 يناير في منطقة تشيشيا بمدينة يانتاي.وتمكن رجال الإنقاذ حتى الآن من التواصل مع 10 فقط من عمال المنجم المحاصرين.