واشنطن بوست: مكتب التحقيقات يبحث عدم توجيه اتهامات لمقتحمي الكونجرس

يبحث كبار المسؤولين بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إمكانية عدم توجيه الاتهامات إلى بعض المتورطين في اقتحام مبنى الكونجرس، وذلك مخافة إغراق المحكمة الفيدرالية في واشنطن بالقضايا، وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست الامريكية.ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي فقد شارك قرابة 800 شخص في عملية الاقتحام في 6 يناير الجاري، وبالمقابل، لم يتعد عدد القضايا التي بتت فيها محكمة واشنطن الفيدرالية العام الماضي 300 قضية، و430 قضية في 2019.وكانت وزارة العدل قد وجهت الاتهامات بالفعل لحوالي 135 شخصًا لارتكابهم جرائم داخل مبنى الكوجغرس وفي محيطه خلال عملية الاقتحام.