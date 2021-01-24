فض أسواق العامرية بالإسكندرية منعًا لانتشار كورونا (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بحى العامرية ثان بالإسكندرية، حملة لفض الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفض جميع الأسواق العشوائية بنطاق الحى منعًا لانتشار فيروس كورونا.وقامت إدارة إشغال طريق ومعاونيه، ورئيس وحدة الإزالة، تنفيذًا لتكليفات محمود بريك رئيس حى العامرية ثان، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنع التجمعات ورفع الإشغالات وعدم التعدى على الطريق العام، حيث تم فض سوق قرية 1 بمنطقة بنجر السكر ورفع جميع الإشغالات، كما أنه جارٍ المتابعة المستمرة لمنع انتشار كورونا وأيضًا منع التعدى على الطريق العام.