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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على 7 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة في أسوان

الأحد 24/يناير/2021 - 10:24 ص
متهمين
متهمين
أسوان_إسراء توفيق
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تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 7 أشخاص خلال حملة أمنية، اليوم الأحد، وبحوزتهم كميات من المخدرات.

وكانت تلقت الجهات الأمنية، إخطارًا يُفيد بالقبض على 7 أشخاص، بحوزتهم 6 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (2.500) كيلو جرام، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

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