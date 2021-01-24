رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة كتاب «ديوان الخط العربي في سورية» بمكتبة الإسكندرية

الأحد 24/يناير/2021 - 10:22 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
طباعة
ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية حلقة نقاشية عبر البث المباشر٬ على صفحة المكتبة الرسمية بالفيسبوك٬ في الثانية من بعد ظهر اليوم٬ بعنوان "النقوش الكتابية المملوكية في سورية" وذلك بمناسبة مرور عام على نشر كتاب "ديوان الخط العربي في سورية.. نقوش العمائر المملوكية" الصادر عن مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية. يحاضر فيها مؤلف الكتاب الدكتور فرج الحسيني، باحث بمجال النقوش الإسلامية، والدكتور محمد حمدي، باحث أول بمركز دراسات الخطوط. 

تتناول المحاضرة النقوش قبل الدمار والخراب والتهدم الذي جرى عليها في الحرب الأخيرة التي دارت رحاها في السنوات الماضية، وكان من نتائجها أحداث جسام وخطوب هائلة نالت كل شيء، على رغم ذلك فمن حسن الحظ أن الأصول العلمية واللوحات التوضيحية جمعت قبل الحرب عند المستشرقين والباحثين السوريين القدامى. 

كما يعتبر هذا الإصدار الجديد الذي تقدمه مكتبة الإسكندرية سجلًا وثائقيًّا هامًا للنقوش المملوكية التي تعرضت لكثير من التدمير إبان الأحداث الجارية في سورية، كما يأتي هذا الكتاب إيمانًا منها للدور الرائد الذي تطلع به لنشر الثقافة، ووعيًا منها بأهمية التراث العربي والإسلامي، المعماري والفني وعلى رأسه الخط العربي المخطوط والمنقوش، والذي يعد واحدًا من أهم منجزات الحضارة الإسلامية الذي قدمته للبشرية.

موضوعات متعلقة

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 24-1-2021

تفاصيل إحالة المتهمين بممارسة الدعارة داخل مدرسة بالساحل للمحاكمة

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 24-1-2021

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

بعد زلزال المحيط.. تحذير «تسونامي» خاطئ يُثير الذعز في تشيلي

بيع نسخة طبق الأصل من سيارة «نايت رايدر» في مزاد هاسيلهوف

اليوم.. مصر تسعى للتأهل لربع النهائى بمونديال اليد أمام سلوفينيا

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «ديوان الخط العربي في سورية» بمكتبة الإسكندرية

سهير عبد الحميد تروي سيرة قصور مصر المهجورة

الثلاثاء.. الروائي عبده خال ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب»

رضوى سمير تكشف تفاصيل روايتها الأولى «نفس كاميليا»