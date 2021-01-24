مناقشة كتاب «ديوان الخط العربي في سورية» بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية حلقة نقاشية عبر البث المباشر٬ على صفحة المكتبة الرسمية بالفيسبوك٬ في الثانية من بعد ظهر اليوم٬ بعنوان "النقوش الكتابية المملوكية في سورية" وذلك بمناسبة مرور عام على نشر كتاب "ديوان الخط العربي في سورية.. نقوش العمائر المملوكية" الصادر عن مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية. يحاضر فيها مؤلف الكتاب الدكتور فرج الحسيني، باحث بمجال النقوش الإسلامية، والدكتور محمد حمدي، باحث أول بمركز دراسات الخطوط.تتناول المحاضرة النقوش قبل الدمار والخراب والتهدم الذي جرى عليها في الحرب الأخيرة التي دارت رحاها في السنوات الماضية، وكان من نتائجها أحداث جسام وخطوب هائلة نالت كل شيء، على رغم ذلك فمن حسن الحظ أن الأصول العلمية واللوحات التوضيحية جمعت قبل الحرب عند المستشرقين والباحثين السوريين القدامى.كما يعتبر هذا الإصدار الجديد الذي تقدمه مكتبة الإسكندرية سجلًا وثائقيًّا هامًا للنقوش المملوكية التي تعرضت لكثير من التدمير إبان الأحداث الجارية في سورية، كما يأتي هذا الكتاب إيمانًا منها للدور الرائد الذي تطلع به لنشر الثقافة، ووعيًا منها بأهمية التراث العربي والإسلامي، المعماري والفني وعلى رأسه الخط العربي المخطوط والمنقوش، والذي يعد واحدًا من أهم منجزات الحضارة الإسلامية الذي قدمته للبشرية.