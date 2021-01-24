ترامب يلعب الجولف في فلوريدا بعد تسليم بايدن السلطة (صور)

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بعض الصور التي يظهر فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهو يقضي عطلة نهاية الأسبوع الأولى له بعد تسليمه السلطة لجو بايدن، ممارسًا لعبة الغولف في ناديه بفلوريدا.وظهر ترامب مترديًا قبعة حملته الانتخابية الحمراء، التي تحمل شعار «اجعل أميركا عظيمة مجددًا»، وقميص أبيض أثناء لعب الجولف.وبحسب الصحيفة البريطانية، بعد أن أنهى ترامب لعب الجولف، انتقل ترمب لمنتجع في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، مقر إقامته الجديد الدائم، حيث احتشد عدد من أنصاره حاملين لافتات تحمل عبارات مثل «ما زال رئيسي» و«ترمب فاز».