تايلاند تسجل 198 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

سجلت تايلاند اليوم الأحد 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 118 حالة عدوى محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الدولة إلى 13500 إصابة.وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة أيضا، لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس حتى الآن في تايلاند إلى 73 حالة.وقالت المتحدثة باسم نائبة مركز إدارة شؤون كورونا، أبيساماي سريسانجسون، إن الوفاة الجديدة هي لامرأة عمرها 73 عاما كانت على اتصال وثيق بمريض مصاب بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا في عائلتها بإقليم ساموت ساخون، وأعلنت وفاتها أمس السبت.