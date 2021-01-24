الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

يواجه ستة من كل عشرة متاحف في بريطانيا خطر الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، على ما كشفت جمعية "آرت فاند" مبدية قلقها من أن تفاقم تدابير الإغلاق الثالثة في البلاد أزمة هذه المؤسسات التي "تكافح من أجل البقاء".وكشفت الجمعية التي خلصت إلى تقديرها إثر مسح أجري نهاية 2020، في بيان إلى أن تدابير الإغلاق الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع يناير، "قد تفاقم بصورة كبيرة هذا الرقم" ما سيدفع بعض المتاحف إلى "إغلاق أبوابها نهائيا".وقالت مديرة الجمعية جيني والدمان إن تدابير الإغلاق الأخيرة "تسدد ضربة قوية وترغم متاحفنا ودور العرض الفنية لدينا على الكفاح من أجل البقاء"، مبدية أسفها لأن بعض "المتاحف الصغيرة خصوصا، وهي ضرورية جدا لمجتمعاتنا"، لا تملك "الموارد الكافية للصمود حتى نهاية الشتاء".