باباجان يتهم الحكومة التركية بتخويف رجال الأعمال

اتهم زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا "ديفا" علي باباجان، الحكومة بترويع عالم الأعمال في البلاد، وفقا لما أفاد موقع "T24" الإخباري التركي.وقال باباجان، إنه وجد أنه من الغريب أن 67 رجل أعمال رغبوا في عدم الكشف عن هويتهم على قائمة كبار دافعي الضرائب الأخيرة في تركيا، إنها مخاطرة بالنسبة لهم للكشف عن أسمائهم في فترة الفقر الشامل في البلاد".وأضاف: "الحكومة قد تطاردنا في عالم الأعمال"، موضحا أن مصدر هذا الخوف هو أن الحكومة تجبر رجال الأعمال على الاعتماد على سلطة الدولة.وقال باباجان، إن الفقر مشكلة كبيرة في تركيا، و23 مليون شخص يعيشون على أقل من 40 ليرة تركية (5 دولارات)"، مستشهدا بأرقام من معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، مضيفا أن شرط التمتع بمزايا الرعاية الاجتماعية هو العضوية في حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP).