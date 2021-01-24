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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل واختطاف 16 شخص.. تركيا تبحث عن طاقم سفينتها

الأحد 24/يناير/2021 - 10:06 ص
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووسائل إعلام تركية، أن أنقرة تسعى اليوم الأحد، إلى إنقاذ ثلاثة ناجين من أفراد طاقم سفينة شحن هاجمها قراصنة قبالة ساحل نيجيريا، وقتلوا شخصا وخطفوا 15 أخرين.

وأفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان أجرى اتصالين هاتفيين مع ربان بالسفينة التي تتحرك صوب الجابون، وأصدر تعليمات لكل المسؤولين بخصوص إنقاذ طاقم السفينة.

وقال الإعلام المحلي، إن القراصنة قتلوا أحد أفراد الطاقم، وخطفوا 15 من السفينة التي يضم طاقمها في المجمل 19 شخصا، مضيفا أن السفينة موزارت كانت في طريقها من لاجوس إلى كيب تاون.

وقالت شركة "بودن"، ومقرها اسطنبول، إن ملاك ومشغلي السفينة تم خطفهم تحت تهديد السلاح في خليج غينيا.

من جانبها، أعلنت المديرية البحرية التركية، أن الطاقم حبس نفسه في البداية في منطقة آمنة لكن القراصنة اقتحموا الغرفة بعد 6 ساعات، وخلال الصراع توفي أحد أفراد الطاقم على متن سفينة "موتسارت" التجارية.

وتعرفت وسائل الإعلام التركية على الضحية وهو المهندس الأذربيجاني فرمان إسماعيلوف، وهو عضو الطاقم الوحيد غير التركي.

وغادر القراصنة السفينة في خليج غينيا وعلى متنها ثلاثة بحارة بعد أخذ معظم أفراد الطاقم أمس السبت، وتتجه السفينة حاليا إلى ميناء جنتيل في اجابون.

وقالت الرئاسة التركية في تغريدة، إن الرئيس التركي تحدث مرتين مع الضابط الكبير المتبقي على متن السفينة، فرقان يارين، مشيرة إلى أن أردوغان أصدر أوامر بإخراج الطاقم المخطوف.

وقالت شركة "بودن ماريتايم" ومقرها اسطنبول في بيان: "مالكو ومشغلو سفينة موتسارت التجارية التي اختطفت تحت تهديد السلاح في خليج غينيا أكدوا للأسف مقتل أحد أفراد طاقمها واختطاف آخرين".

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