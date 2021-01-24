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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

الأحد 24/يناير/2021 - 10:31 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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‏أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تم إطلاق منصة التعليم المصري على الرابط https:eduhub.moe.gov.eg

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم توزيعه على المديريات التعليمية، أن منصة التعليم المصري، تعد هي الدليل الشامل للعام الدراسي، حيث يمكن من خلالها التعرف على كل المعلومات والأدوات اللازمة للعام الدراسي 2020 2021 والتي تخدم كل من الطالب والمعلم وولي الأمر، من حيث المنصات الإلكترونية المختلفة للتعلم، ومنصة البث المباشر للقنوات التعليمية (مدرستنا ١ ومدرستنا ٢) ومصر التعليمية وتردد هذه القنوات‏ وجداول البث الخاصة بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم اتاحة جميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية على بوابة التعليم الإلكتروني والتي يمكن الوصول إليها من خلال الدخول على https:elearning1.moe.gov.eg

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم اتاحة البريد الإلكتروني الموحد، والذي يخدم أكثر من 20،000،000 طالب من الصف الرابع الابتدائي حتى المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية، وجميع معلمي التعليم العام والفني لجميع المدارس الحكومية والخاصة.

‏وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بجميع مراحلها، ضرورة اتاحة هذه المعلومات وضمان حصول كل طالب على الكود الخاص به من إدارة المدرسة، لتفعيل الحساب المدرسي الموحد والاستفادة من تطبيقات أوفيس 365 المختلفة، وكذا المنصات المتاحة لدى وزارة التربية والتعليم.

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