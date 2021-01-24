اعتقال 44 مدعيا عاما وقاضيا بتهمة الانتماء لـ«جولن» في تركيا

أصدرت الحكومة التركية أمرا باعتقال 44 قاضيا ومدعيا عاما، بتهمة استخدام تطبيق «باليلوك» للتراسل الفوري، والانتماء إلى حركة «جولن».وقال بيان صادر من مكتب المدعي العام في أنقرة، إن معظم المشتبه بهم يُعتقد أنهم ارتقوا إلى مناصبهم القضائية بعد استفادتهم من تسريب أسئلة امتحانات مهنية في عام 2011.وتتهم السلطات التركية حركة «جولن» بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016.