تشديد الإجراءات فى مطار بغداد بعد ورود معلومات باستهداف العاصمة

أفاد مصدر أمني عراقي، باتخاذ القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة عند نقاط التفتيش العادية والـ «VIP» المؤدية إلى مطار بغداد الدولي، وذلك بعد ورود معلومات حول نية استهداف العاصمة، وتم تشديد الإجراءات حتى إشعار آخر.وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة «السومرية نيوز»، اليوم الأحد إن «القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة عند نقاط التفتيش العادية والـ VIP المؤدية إلى مطار بغداد الدولي، تحسبًا لوقوع أي طارئ».وأضاف المصدر، أن «تفتيش المركبات والأشخاص الداخلين عبر الممر الخاص أصبح بأسلوب التفتيش اليدوي والنين كي، حيث كان سابقًا يتم التفتيش عند طريق النين كي فقط».