1584 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 1584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 176 ألفا و974 مريضا.وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 839 حالة شفاء تام من المرض؛ ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وقارب عتبة الـ160 ألف حالة.وأكدت الوزارة أنه لايزال يوجد 26 ألفا و736 مريضا بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج منه، منهم 43 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.