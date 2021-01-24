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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1584 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

الأحد 24/يناير/2021 - 09:58 ص
كورونا في كازاخستان
كورونا في كازاخستان
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سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 1584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 176 ألفا و974 مريضا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 839 حالة شفاء تام من المرض؛ ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وقارب عتبة الـ160 ألف حالة.

وأكدت الوزارة أنه لايزال يوجد 26 ألفا و736 مريضا بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج منه، منهم 43 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.

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