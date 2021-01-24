البرتغاليون ينتخبون رئيسهم فى «إغلاق كورونا»

دُعي البرتغاليون للإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات رئاسية تأتي في ظروف صحيّة معقدة استدعت فرض إغلاق جديد في البلاد، ويُرجح أن يفوز فيها الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا بولاية جديدة.وفيما تفيد كل استطلاعات الرأي بأن الفوز سيكون من نصيب دي سوزا، تدور التكهنات خصوصًا حول النتيجة التي سيحققها مرشح اليمين المتطرف أندريه فينتورا، الذي قد يخلق مفاجأة بحلوله ثانيًا في النتائج أمام النائبة الأوروبية السابقة الاشتراكية آنا غوميز.وتشكّل نسبة المشاركة بين الناخبين البالغ عددهم 10.8 مليون رهانًا بارزًا آخر في هذه الانتخابات، وذلك لأن مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها الساعة الثامنة صباحًا في بلد يدخل يومه العاشر من ثاني إغلاق صارم فرض لاحتواء ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس كورونا المستجد.