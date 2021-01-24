تحذيرات في بريطانيا من احتمالية انتقال «كورونا» بعد تلقي اللقاح

قال نائب كبير مسئولي الصحة في إنجلترا، جوناثان فان تام، إن اللقاحات المتداولة حاليًا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قد لا تمنع الأشخاص بشكل كامل من نقل الفيروس للآخرين، مطالبًا من الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، باستمرار الالتزام بقيود الإغلاق.وأوضح فان تام - وفقًا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أنه في حال تساهل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لاعتقادهم بأنهم آمنين من العدوى، فمن المحتمل أن يعرضوا أولئك الذين ما زالوا بحاجة إلى التطعيم للخطر.جاء تحذير فان تام الذي يشغل منصب نائب رئيس دائرة الخدمات الطبية في إنجلترا في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث الأرقام الحكومية البريطانية أن العدد الذي حصل على الجرعة الأولى من اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة قد تجاوز 5.8 مليون مع رقم قياسي بلغ 478 ألفًا و248 حقنة في يوم واحد.