«المرور» تنفذ حملات لضبط المخالفين

كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة، اليوم، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع.ونفذت الإدارة حملات للكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر، ورفعت الإدارة حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار في ظل التقلبات المناخية الحالية التي تشهدها البلاد.ووجه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.