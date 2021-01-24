صحيفة عمانية: المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية تهدف لتعزيز السلام

أكدت صحيفة (عُمان) العمانية، أن المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية تهدف إلى تعزيز فرص السلام الدولي والأمن الجماعي، فحاجة البشرية إلى عالم خالٍ من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار تظل من الأهداف التي تؤمن بها حكومة السلطنة، والتي ركزت عليها في العديد من المناسبات الدولية.وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "عالم خالٍ من الأسلحة النووية" أن المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية التي تدخل حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من يناير الجاري، يعني انتقال العالم إلى مرحلة جديدة تُسهم في بسط الأمن بعيدًا عن مخاطر السلاح النووي.وأضافت، أن التجارب البشرية عبر التاريخ أثبتت أن الحروب لن تقود إلا إلى المزيد من القتلى وتضاعف الألم والمعاناة الإنسانية، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتفاقات تشكل صمام أمان لمستقبل الإنسان وحمايته من الأخطار مسبقًا، بحظر استخدام وتطوير أو إنتاج واختبار أو حيازة وتخزين الأسلحة النووية.