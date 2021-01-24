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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة تونسية: التعديل الوزاري المقترح يضم أسماء مشبوهة

الأحد 24/يناير/2021 - 09:51 ص
هشام المشيشي
هشام المشيشي
منار أحمد
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قالت أحد المنظمات التونسية، اليوم الأحد، إن التعديل الوزاري المقترح في البلاد، يضم أسماء مشبوهة مثيرة للجدل تم اعتمادها في إطار حسابات حزبية وسياسية.

ووصفت منظمة "أنا يقظ" الحقوقية المستقلة في تونس، التعديل الوزاري المقترح بأنه تعديل يضم أسماء مشبوهة، حسبما أوردت قناة العربية الإخبارية في تقرير لها.

فيما اتهمت منظمة "أنا يقظ" رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، بعدم الاتعاظ من أخطاء سابقيه، مذكرة إياه بأن تضارب المصالح كان السبب المباشر في استقالة حكومة إلياس الفخفاخ.

وشددت على ضرورة التحري، والتأكد من حسن اختيار أعضاء الحكومة، والابتعاد عن التعيينات التي وصفتها المنظمة بالمشبوهة وتكرّس فكرة الحصانة السياسية.

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