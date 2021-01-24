ضبط 5 آلاف رغيف خبز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ

شنت حملة مكبرة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تفتيش على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمطاعم لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للبيع والالتزام بالأسعار والحالة التموينية.وشارك في الحملة مجلس المدينة والطب البيطري والتموين والصحة، حيث تم ضبط 5000 رغيف خبز مدعم بغرض بيعهم بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بواسطة اللجنة المشكلة.و يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.