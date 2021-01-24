كثافات مرورية بالدائري ورمسيس والطريق الزراعي للقاهرة الكبري
الأحد 24/يناير/2021 - 09:49 ص
حسام محفوظطباعة
رصدت متابعات الإدارة العامة للمرور بعض الكثافات المرورية بمحاور الطرق الرئيسية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، وجاء أبرزها كالتالي:
- الطريق الدائري من الزراعي إلى نفق السلام حتى مؤسسة الزكاة.
- شارعي الهرم وفيصل.
- شارع البحر الأعظم ونزلة دائري المنيب.
- الدائري من دار السلام للبساتين.
- الدائري من المرج للسلام.
- كوبري أكتوبر من التحرير لرمسيس والعكس من غمرة لرمسيس.
- صلاح سالم عند كوبري السيدة عائشة اتجاه المطار.
- الدائري من محور روض الفرج للمحور، ومن البساتين للأوتوستراد ومن المرج لمؤسسة الزكاة.
- الطريق الدائري من الزراعي إلى نفق السلام حتى مؤسسة الزكاة.
- شارعي الهرم وفيصل.
- شارع البحر الأعظم ونزلة دائري المنيب.
- الدائري من دار السلام للبساتين.
- الدائري من المرج للسلام.
- كوبري أكتوبر من التحرير لرمسيس والعكس من غمرة لرمسيس.
- صلاح سالم عند كوبري السيدة عائشة اتجاه المطار.
- الدائري من محور روض الفرج للمحور، ومن البساتين للأوتوستراد ومن المرج لمؤسسة الزكاة.