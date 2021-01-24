كثافات مرورية بالدائري ورمسيس والطريق الزراعي للقاهرة الكبري

رصدت متابعات الإدارة العامة للمرور بعض الكثافات المرورية بمحاور الطرق الرئيسية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، وجاء أبرزها كالتالي:- الطريق الدائري من الزراعي إلى نفق السلام حتى مؤسسة الزكاة.- شارعي الهرم وفيصل.- شارع البحر الأعظم ونزلة دائري المنيب.- الدائري من دار السلام للبساتين.- الدائري من المرج للسلام.- كوبري أكتوبر من التحرير لرمسيس والعكس من غمرة لرمسيس.- صلاح سالم عند كوبري السيدة عائشة اتجاه المطار.- الدائري من محور روض الفرج للمحور، ومن البساتين للأوتوستراد ومن المرج لمؤسسة الزكاة.