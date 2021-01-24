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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 26 سفينة للبضائع العامة والحاويات بميناء دمياط

الأحد 24/يناير/2021 - 09:41 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
ا ش ا
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استقبل ميناء دمياط 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، وتم تداول شاحنات 2194 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الأحد أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8 آلاف و70 طنا تشمل: 1570 طن أسمنت و800 طن داى أمونيوم و5700 طن يوريا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 76 ألفا و82 طنا تشمل: 38615 طن ذرة و2018 طن ألواح صاج و7800 طن خردة و9500 طن فول صويا و1793 طن أبلاكاش و16356 طن قمح.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 99 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب وإسبانيا وأمريكا وهولندا وسلوفينيا والصين وإنجلترا وفرنسا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 102 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 715 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 95 ألفا و779 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 78 ألفا و292 طنا، بينما غادر قطاران بعد شحن 50 حاوية 40 قدما متجهين من الإسكندرية.

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