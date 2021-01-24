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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

الأحد 24/يناير/2021 - 09:40 ص
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
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أعلنت بلجيكا، تسجيل 2583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 132،6 بين 17 و23 يناير الجاري، ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 14٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا - حسبما ذكرت قناة «آر تي بي إف» الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد أنه يوجد 1888 حالة حاليا بالمستشفيات ونقل 327 مريضا إلى العناية المركزة.

وأكد المعهد، أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، أصيب 691 ألفا و854 شخصا بهذا الفيروس، بينما توفي 20 ألفا و726 حالة بسببه، وتم إدخال 50 ألفا و922 حالة إلى المستشفى منذ 15 مارس 2020.

وقال المعهد إنه تم تسجيل 51.3 حالة وفاة جديدة، وهذا يمثل زيادة بنسبة 1.4% خلال 14 و20 يناير الجاري.

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