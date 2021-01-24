أمريكا تسجيل أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة من «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة في ولاية واشنطن الأمريكية، تسجيل أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، والتي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي.وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 195 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في 22 ولاية أمريكية، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وتم أيضًا تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في 60 دولة حول العالم، وذلك فقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرًا.