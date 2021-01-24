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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس 4 تجار مخدرات بالقليوبية

الأحد 24/يناير/2021 - 09:39 ص
حبس
حبس
كتب صلاح حسنى
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أمرت النيابة العامة بقليوب بإشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس 4 عاطلين بقليوب بتهمة الاتجار في الحشيش والهيروين والشادو.

كما أمرت النيابة بتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها لبيان إذا كانت تحتوي على جوهر المخدر من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وتحديد حجم نشاط المتهمين الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين أمام النيابة اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد ضبط علي " س. ه. م" 43 عاطل ومقيم ميت نما دائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 450 جرام ومبلغ مالي 80 جنيها وهاتف محمول، و"م. ا. م. 21 سنة" عاطل ومقيم منطى دائرة المركز، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 350 جرام ومبلغ مالي 60 جنيها، وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة"، و"ه. م. ا" 22 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جرام ومبلغ مالي 235 جنيها وهاتف محمول، و"ع. م. س" 22 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالي 500 جرام ومبلغ مالي 165 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهتهم بالتحريات أقر المتهمون بصحته وبقيامهم بالاتجار في المخدرات وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة.

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