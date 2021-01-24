بعد زلزال المحيط.. تحذير «تسونامي» خاطئ يُثير الذعز في تشيلي

أثار زلزال بقوة 7.1 درجات وقع قبالة القارة القطبية الجنوبية، تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي لتتبعه حالة ذعر عندما وصلت رسالة نصية إلى عدد كبير من التشيليين تدعوهم لمغادرة المناطق الساحلية، حيث ضرب زلزال منفصل أقل شدة.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وهيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية، بأن الزلزال وقع في حوالي 23:30 بتوقيت تشيلي، وأن قوته بلغت 7 درجات.وقالت هيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية إن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.بدوره، ذكر مركز "GFZ" الألماني لبحوث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة هز المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين، على عمق 133 كيلومترا.ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أن هزات أرضية قوية تم الشعور بها في العاصمة التشيلية سانتياغو، بينما أصدرت وزارة الداخلية في البلاد تحذيرا من وقوع تسونامي عقب الزلزال.