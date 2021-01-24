التفتيش العمالي على 630 منشأة في قنا خلال ديسمبر

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، أنه خلال شهر ديسمبر الماضي، تم التفتيش العمالي على 630 منشأة، وأسفر عن تحرير 93 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشى العمل، فضلًا عن تلقى 7 شكاوى عمالية، تم تحويل 2 منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 159 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.