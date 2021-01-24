تعيين ثاني أمريكي من أصل فلسطيني بمنصب حساس في إدارة بايدن

كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن تعيين الأمريكي من أصل فلسطيني ماهر البيطار، مديرا لجهاز الاستخبارات في مجلس الأمن القومي الأمريكي.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن البيطار الذي شغل منصب المستشار العام للديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، سيكون ضمن قيادة مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن.وعمل البيطار سابقا في مجلس الأمن القومي مديرا للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.يذكر أنه تم تعيين ريما دودين وهي من أصول فلسطينية في منصب نائب مدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض.