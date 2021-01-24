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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 445 شابًا من مختلف المؤهلات بقنا

الأحد 24/يناير/2021 - 09:33 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 445 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 3 من ذوى القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2168 شابًا، فضلا عن استخراج 849 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال علي المهن المختلفة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأشار الوزير، في بيان اليوم الأحد، إلى أن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعيًا بإجمالى 2 مليون و182 ألفًا و690 جنيها، لـ 4238 عاملًا، منها 73 ألفًا و810 جنيهات للرعاية الصحية لـ 523 عاملًا من المسجلين بالمديرية

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