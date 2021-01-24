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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«كورونا» يدفع إسرائيل للتفكير في إغلاق مطار «بن جوريون»

الأحد 24/يناير/2021 - 09:33 ص
إغلاق مطار بن جوريون
إغلاق مطار بن جوريون
وكالات
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يطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حكومته، اليوم الأحد مقترحا لحظر دخول وخروج جميع الركاب الأجانب والإسرائيليين من مطار بن جوريون، وسط مخاوف من تزايد عدد طفرات فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» على موقعها الإلكتروني، إن نتنياهو التقى مجموعة من كبار الوزراء ومسؤولي الصحة الليلة الماضية لبحث الأمر، وقرروا تخفيض عدد الأفراد المسموح لهم بدخول البلاد والخروج منها بشكل كبير، وسيكون أي شخص يرغب في دخول إسرائيل أو الخروج منها بحاجة إلى
تصريح خاص.

وفي حالة موافقة الحكومة، فإنه سيتم تطبيق القيود على رحلات الركاب لمدة 14 يومًا.

وجاءت هذه المناقشات، بعدما أظهرت تقارير أن السلالة البريطانية من الفيروس قد تسبب الوفاة أكثر، مما كان يُعتقد في البداية.

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