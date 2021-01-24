أستراليا: انطلاق برنامج التطعيم بلقاح «كورونا» قريبًا

قال وزير الخزانة الأسترالي، جوش فريدنبرج، اليوم الأحد، إن برنامج التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد، في طريقه لأن يبدأ كما هو مقرر، حيث ستصل أول جرعات من لقاح شركة فايزر إلى المستشفيات في الفترة من منتصف حتى أواخر فبراير المقبل، حسب وكالة «بلومبرج».وأضاف فريدنبرج: «ما زلنا في الطريق لتلقي تلك اللقاحات من شركة فايزر في الفترة من منتصف حتى أواخر فبراير المقبل، لسنا في نفس وضع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تشهدان عشرات الآلاف من حالات الإصابة الجديدة».وكانت المخاوف قد تصاعدت بشأن تأجيل تسلم اللقاح وتشديد القيود الخاصة بالإمدادات، بعد أن ذكرت شركة فايزر أنها ستقلص الشحنات إلى دول خارج الولايات المتحدة، فيما تجدد مصنعا لها في بلجيكا.وستتلقى المملكة المتحدة شحنات من اللقاحات، أقل مما هو مقرر الأسبوع المقبل، فيما تدعو فرنسا إلى تأجيل في الجرعة الثانية لتوسيع الإمدادات الضئيلة.