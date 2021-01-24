إجراءات أمنية عراقية مشددة في مطار بغداد الدولي

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، باتخاذ القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة عند نقاط التفتيش العادية والـ VIP المؤدية إلى مطار بغداد الدولي.ونقل موقع "السومرية نيوز" اليوم عن المصدر قوله إن "القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة عند نقاط التفتيش العادية والـ VIP المؤدية إلى مطار بغداد الدولي تحسبا لوقوع أي طارئ".وأضاف المصدر أن "تفتيش العجلات والأشخاص الداخلين عبر الممر الخاص أصبحت بأسلوب التفتيش اليدوي والـK9 حيث سابقا يتم التفتيش فيه فقط عن طريق الـK9".وقال إنه "بعد ورود معلومات بنية استهداف العاصمة تم تشديد الإجراءات حتى إشعار آخر".