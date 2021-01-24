مقتل بحار واختطاف 15 في هجوم قراصنة على سفينة تركية

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، أن سفينة شحن تابعة لها تعرضت لهجوم من قراصنة قبالة سواحل غرب إفريقيا، ما أدى إلى مقتل بحار واختطاف 15 آخرين، وفقا لـ"سكاي نيوز".وقالت المديرية البحرية في تركيا، إن "الطاقم حبس نفسه في البداية في منطقة آمنة، لكن القراصنة اقتحموا الغرفة بعد 6 ساعات"، بالواقعة التي حدثت في خليج غينيا.وخلال الهجوم، توفي أحد أفراد الطاقم على متن سفينة "موتسارت" التجارية.وتعرفت وسائل الإعلام التركية على الضحية، وهو المهندس الأذربيجاني فرمان إسماعيلوف، وهو عضو الطاقم الوحيد غير التركي.