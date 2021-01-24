رئيس الكونغو يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في مارس

أعلن رئيس الكونغو برازافيل دنيس ساسو نجيسو، الذي قضى 36 عاما في سدة الحكم، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال الرئيس الحالي نجيسو، خلال إطلاق أعمال طريق يربط بين الكونغو برازافيل والجابون، إنه سيترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 مارس القادم.وأكد الرئيس مجيسو (77 عاما) - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد - أن الدولة والحكومة ستشارك في إحلال السلام لمواصلة المسيرة نحو التنمية.. متعهدا بأن تتم عملية الاقتراع بكل شفافية.يذكر أن رئيس الكونغو برازافيل تولى رئاسة البلاد بين عامي 1979 و1992، ثم تولى الحكم مرة أخرى عام 1997 وحتى الآن.تجدر الإشارة إلى أن الكونغو برازافيل يبلغ تعداد سكانها 5 ملايين نسمة والتي تعاني منذ عام 2014 من أزمة اقتصادية أجبرته على التفاوض للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.