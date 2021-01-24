جاهزية الأطقم الطبية في «أبوخليفة» للحصول على لقاح «كورونا»

تستعد الأطقم الطبية بمستشفي أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، للحصول على أول جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، في حضور وفد رفيع المستوي برئاسة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.وقالت مصادر بمستشفي أبو خليفة، إن الأطقم الطبية استعدت للحصول على اللقاح دون أي اعتراض، مؤكدة أن جميعهم على ثقة في قرارات الوزارة لحمايتهم باعتبارهم خط الدفاع الاول ضد انتشار الفيروس المستجد.ولفت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن البرنامج الذي وضعته وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، يضمن توزيع اللقاح على جميع الأطقم الطبية خلال فترة زمنية قصيرة.وأضافت أنه سيتم تلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل على مراحل قصيرة الأجل، ابتداء من مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية.وسبق وقال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، إن الهيئة تعاقدت مع شركة "R-pharma" وشركة "Serum Institute" المصنعين للقاح فيروس كورونا "Oxford-AstraZeneca "، للحصول على 20 مليون جرعة من اللقاح، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن بدء إعطاء لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات خلال الأسبوع الجاري، وأن لكل شخص جرعتين، بينهما 21 يوما، مضيفا أنه لم يثبت تأثر السيدة الحامل بأعراض جانبية في حالة الحصول على لقاح كورونا من عدمه حتى الآن، لذا ننصح بعدم حصولها عليه، وكذلك المواطنين الأقل من 16 عاما.وأوضحت الصحة أن أول المستشفيات التي ستتلقى اللقاح، ستكون مستشفى “أبو خليفة” للعزل بمحافظة الإسماعيلية.