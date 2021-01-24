986 إصابة جديدة بكورونا فى العاصمة اليابانية

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، عن تسجيل 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد- أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة طوكيو بلغت 93 ألفا و890 حالة.وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن الحصيلة اليومية للإصابات في العاصمة طوكيو انخفضت لأقل من ألف حالة للمرة الأولى منذ 12 يناير الجاري.