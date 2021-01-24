محادثات رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية وأمريكا

أجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه ووك" اليوم الأحد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي الجديد لويد أوستن.وقالت وزارة الدفاع الكورية إن الوزيرين أعادا التأكيد على متانة التحالف بين البلدين والتعاون الوثيق بين سلطات الدفاع بهما.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن أوستن القول إن "التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يعتبر محورا رئيسيا لتحقيق السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا".وكان مستشارا الأمن القومي في كوريا الجنبوبية والولايات المتحدة، سوه هون وجاك سوليفان، أجريا محادثات أمس أكدا خلالها على أهمية التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين فيما يتعلق بدفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية والتعامل مع القضايا العالمية.