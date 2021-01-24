الهند والصين تجريان مباحثات بشأن التوترات على الحدود المتنازع عليها

من المقرر أن يلتقى قادة عسكريون من الهند والصين للمرة التاسعة اليوم الأحد لإجراء مباحثات لنزع التوترات على طول خط السيطرة الفعلية في شرق منطقة لاداخ والتوصل لحل لانهاء الخلاف، بحسب ما ذكرته شبكة "ان دي تي في" الهندية.وكان الجيش الهندي قد أصر بقوة في الجولة الأخيرة من المباحثات على سرعة فض الصين لاشتباك قواتها بالنسبة لجميع نقاط الاحتكاك في شرق لاداخ.وتتواجد قوات كبيرة من كل من الجانبين على طول خط السيطرة في المناطق الجبلية التي يتراوح ارتفاع قممها ما بين 4500 و5500 متر.ويذكر أن عدة مواجهات خطيرة وقعت بين الهند والصين منذ مايو على طول خط السيطرة، الذي يمثل الحدود غير الرسمية، في منطقة لاداخ الجبلية.وقد قتل 20 جنديا هنديا في يونيو في أسوأ مواجهة بين الجارتين منذ 45 عاما.