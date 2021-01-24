باكستان توافق على استخدام لقاح «سبوتنيك V» الروسي لكورونا

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في باكستان، على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا والمعروف باسم "سبوتنيك-في".وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد - أن الهيئة تأمل في وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى باكستان بحلول نهاية يناير الجاري.وكانت الهيئة وافقت الأسبوع الماضي أيضا على الاستخدام الطارئ للقاحات "أوكسفورد-أسترازينيكا" و"سينوفارم".. إلا أن باكستان لم تتلق أي لقاح حتى الآن.وقالت الهيئة، إن الموافقة على استخدام هذه اللقاحات تمت بناء على توصية من لجنة من العلماء تضم كبار خبراء الأمراض المعدية.