صحف الكويت تبرز رسائل السيسي خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي ببورسعيد

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري، خلال افتتاحه مشروع (الفيروز) للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، أمس السبت.وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (السيسي مفتتحًا "الفيروز" للاستزراع السمكي: لا نبيع الوهم للشعب) - إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة حشد جميع طاقات الدولة والمواطنين لتغيير الأوضاع في القرى المصرية للأفضل، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الـ1500 قرية كمرحلة أولى من تطوير القرى بمنزلة بداية، وبعد ذلك ستكون هناك مراكز بأكملها تدخل ضمن مبادرة التطوير التي ستطول كل القرى بجميع محافظات الجمهورية، مشددا على أن الدولة لا تبيع الوهم للشعب، لكنها تتعامل بصدق مع المواطنين.وأضافت أن الرئيس السيسي، لفت إلى حجم التطوير في مرفق السكك الحديدية، من خلال العمل على رفع كفاءة نحو 10 آلاف كيلومتر من السكة الحديد، فضلا عن ميكنة كهرباء السكك ورفع كفاءة المحطات والمنشآت المدنية، ثم المعدات على غرار الجرارات وعربات القطارات، مشيرا إلى أنه وجه وزير النقل بألا يكون هناك قطار قديم في الخدمة، متعهدا بإنهاء مشكلة القطارات القديمة بنهاية العام الحالي، بعد أن تم رصد ميزانية ضخمة للتعاقد على 100 جرار جديد، و1500 عربة قطار، و5 قطارات من إسبانيا، فضلا عن تنفيذ خط سكة حديد يربط بين 6 أكتوبر ومدينة أسوان بطول 850 كلم في 4 ساعات فقط.وأشارت إلى أن الرئيس السيسي، أكد أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات الكبيرة في مجالات الزراعة، والاستصلاح الزراعي، والاستزراع السمكي، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية تواصل جهودها من أجل استكمال تطوير بحيرة المنزلة، التي تم الاهتمام بها وتنظيم الصيد فيها وفق سيطرة حقيقية على أعمال الصيد، لتحقق الاكتفاء الذاتي لكل العاملين في القطاع، فضلا عن إنفاق أكثر من 150 مليار جنيه لتطوير التعليم العالي.ولفتت إلى أن الرئيس السيسي، شدد على ضرورة الانتهاء من توفير البنية التحتية الكاملة لاستصلاح 100 ألف فدان في سيناء من المياه المعالجة خلال 6 أشهر، مؤكدا في الوقت نفسه أن المشروعات التي توفرها الدولة، تمثل فرصة حقيقية للعمل للمواطنين.ومن جانبها، قالت صحيفة "الجريدة" تحت عنوان (السيسي يعد المصريين بتحديث شامل للريف خلال 3 سنوات)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعد ببدء عملية تطوير شاملة للريف المصري ستغير وجه مصر خلال 3 سنوات فقط، مشددا على أن الدولة حريصة على إطلاع الشعب المصري بالإنجازات والتحديات أولا بأول، وأنها لا تبيع الوهم للشعب.وأضافت أن الرئيس السيسي، أكد رغبته في رفع مستوى المعيشة لجميع المصريين، لكن النمو السكاني لا يزال يمثل تحديا كبيرا، ملقيا بالمسؤولية جزئيا على المواطنين، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة السيطرة على النمو السكاني، بالتنسيق مع الحكومة، والقطاع المدني وأهل الدين والإعلام.وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه بنهاية 2021، لن تكون هناك عربات قطار قديمة في مصر، فضلا عن أن مشروع القطار السريع سينقل المواطن من مدينة 6 أكتوبر إلى أسوان في أربع ساعات فقط.وبدورها، قالت صحيفة "السياسة" الكويتية تحت عنوان (السيسي يعد بمفاجأة ويسأل المصريين عن تحديد النسل)، إن الرئيس السيسي أكد أن الدولة تستهدف إحلال وتجديد وتزويد شبكة الطرق والسكك الحديد الجديدة، من أجل خدمة المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم إحلال جميع القطارات العاملة بالسكة الحديد بنهاية العام الحالي، بعد نحو 80 عاما من عدم التطوير لذلك المرفق المهم.وأضافت أن الرئيس السيسي، أكد خلال كلمته ضرورة العمل على تحديد النسل، لضمان شعور المواطن بحجم النمو والانجاز الذي تضطلع به الدولة.وقالت صحيفة (الراى) الكويتية تحت عنوان (السيسي للمصريين: أخبار تحديد النسل إيه؟)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد رغبته في رفع مستوى معيشة المواطنين، لكن النمو السكاني يعد تحديًا كبيرًا، مضيفًا:"بسمع فين التعليم، إحنا مسبناش حاجة لا تعليم عام ولا جامعي، شغالين في كل حاجة".ولفتت إلى أن الرئيس السيسي كشف عن البدء في زراعة 100 ألف فدان في سيناء قبل 30 يونيو المقبل، بالإضافة إلى التأكيد على أن مشروع تطوير القرى الشامل، سيغير وجه الريف المصري.ونقلت عن الرئيس السيسي قوله:"العالم ينظر إلى مصر بسبب التعامل مع أزمة فيروس كورونا باندهاش، وماتندهشوش، كلها جنود لله سبحانه وتعالى، وربنا لا يسلط علينا جنوده".