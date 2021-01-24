طوكيو وواشنطن: المادة 5 من معاهدة الأمن المشتركة تنطبق على جزر سينكاكو

أكد وزير الدفاع الياباني كيشي نوبو ونظيره الأمريكي لويد أوستن، أن المادة الخامسة من معاهدة الأمن اليابانية - الأمريكية تنطبق على جزر "سينكاكو" الموجودة في بحر الصين الشرقي، وذلك في اتصال هاتفي جرى بين المسؤولين البارزين.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد - أن هذه المادة تلزم الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن الأراضي الخاضعة للسيطرة الإدارية اليابانية.من جانبه.. هنأ كيشي نظيره الأمريكي على تعيينه وزيرا للدفاع في الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.وأعرب كيشي، عن معارضة اليابان للمحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالإكراه، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الصين زيادة أنشطتها البحرية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.وأكد كل من كيشي وأوستن أيضا أنهما سيواصلان العمل معا للمطالبة بتفكيك كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه لجميع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية.كما اتفق الوزيران على السعي لاختتام مبكر للمحادثات حول حصة اليابان من تكلفة تمركز القوات الأمريكية في البلاد.يشار إلى أن اليابان تسيطر على جزر "سينكاكو" فيما تطالب الصين وتايوان بهم.وتعتبر الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان من حيث التاريخ والقانون الدولي كما تقول إنه لا توجد قضية سيادة يتعين حلها.