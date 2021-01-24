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القبلة

رئيس «الأعلى للصوفية»: الشرطة هى صمام الأمان الداخلي لهذا الوطن

الأحد 24/يناير/2021 - 08:02 ص
الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي القصبي
كتب: عمرو رشدي
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هنأ الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود؛ بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.

وقال «القصبي»، في بيان اليوم الأحد، إن «الشرطة هى صمام الأمان الداخلي لهذا الوطن، ولهذا الشعب الذى فطن إلى أهمية دور رجالها الأوفياء، الذين يسعون إلى الحفاظ على أمن مصر القومي وحمايته وتحقيق الأمن والاستقرار ضد كل من يحاول زعزعة استقرار هذا الوطن».

ووجه التحية لشهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن مصر، كما وجه التحية إلى الشعب المصرى والذى يثبت يوما بعد آخر رفضه لجميع محاولات الانقسام والعبث بمقدرات الوطن، وفطن لتلك الأهداف الخبيثة والأفكار السوداء التى تحاول هدم الوطن وبث روح الفرقة والانقسام ولكن لن يسمح الشعب المصرى لتلك المحاولات التى تنال من عزيمته وإرادته.

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